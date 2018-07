Hermans soleert naar zege Kitzbüheler Horn

Wielrenner Ben Hermans heeft de derde etappe in de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De Belg soleerde naar de zege in de 133,6 kilometer lange rit met aankomst op de Kitzbüheler Horn, een col van buitencategorie. De renner van Israël Cycling Adacemy nam tevens de leiderstrui over van de Italiaan Giovanni Visconti.

Hermans (31) sloeg toe in de steile slotkilometer van de 7,5 kilometer lange klim met stijgingspercentages tot 23. Hij kwam negen seconden voor de Oostenrijker Hermann Pernsteiner als eerste boven. De Italiaan Dario Cataldo finishte als derde op vijftien tellen.

In het algemeen klassement leidt Hermans met achttien seconden voorsprong op Pernsteiner. De Ronde van Oostenrijk eindigt zondag. De vierde etappe op dinsdag is een bergrit over 143 kilometer tussen Kitzbühel en Pragraten.