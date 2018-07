Honkballer Albies als reserve bij All Stars

Het scheelde niet veel of honkballer Ozzie Albies had in zijn eerste volledige seizoen in de MLB direct een basisplaats gehad in de jaarlijkse All Star-wedstrijd. De 21-jarige Antilliaan ging in de verkiezing voor de positie van tweedehonkman lang aan kop, maar werd nog gepasseerd door Javier Báez van Chicago Cubs. Albies, die dit seizoen veel indruk maakt bij Atlanta Braves, gaat volgende week wel als reserve naar Washington voor het jaarlijkse onderonsje tussen de beste spelers uit de National League en American League.

,,Geweldig, ik sta versteld”, zei Albies. ,,Als ik de kans krijg, ga ik alles geven wat ik heb.” De Venezolaanse honkballer José Altuve van Houston Astros kreeg bijna 4,9 miljoen stemmen van de fans, het meeste van allemaal. Altuve won vorig jaar met de Astros de World Series door Los Angeles Dodgers met 4-3 te verslaan.

Pitcher Kenley Jansen, de Antilliaanse ‘closer’ van de Dodgers en van Oranje, heeft voor de derde keer een uitnodiging gekregen voor de All Star Game. Andrelton Simmons, de korte stop van Los Angeles Angels en op grote toernooien ook een vaste waarde in Oranje, maakt kans op het laatste beschikbare plekje in de selectie.