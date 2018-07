Kruijswijk: te voorzichtig gestart

Kopman Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo was niet heel erg te spreken over de elfde plaats in de ploegenrijdrit in de Tour de France. De Nederlandse formatie leverde 1.15 minuut in op het winnende BMC. ,,We zijn te voorzichtig gestart, ik schrok gewoon van de tijd bij de eerste meting”, zei hij na de rit tegen de klok. ,,Zonde, want het tweede deel was wel goed. We reden met een paar sterke mannen, maar de tijd was niet meer goed te maken.”

Kruijswijk was wel tevreden over zijn eigen inbreng: ,,Ik ben niet een van de grote motoren, maar ik kan wel ‘steady’ tempo houden, mijn gevoel was goed.”

Ploegmaat Robert Gesink beaamde dat de ploeg in het eerste stuk te veel tijd verloor. ,,Maar zeker het laatste stuk hebben we sterk gereden. Er was bewust voor gekozen om de mannen zo lang mogelijk bij elkaar te houden. De belangrijkste les voor het team: Steven is in orde en daar gaat het toch om in dit soort ritten.”