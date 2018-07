Nadal geeft Vesely geen kans

Tennisser Rafael Nadal heeft vrij gemakkelijk de kwartfinale van Wimbledon bereikt. De Spanjaard, nummer 1 van de wereld en nummer 2 van de plaatsingslijst, won eenvoudig van Jari Vesely. De Spaanse favoriet versloeg de Tsjechische nummer 93 van de ranking in drie sets, 6-3 6-3 6-4.

,,Ik heb de laatste tijd niet zo veel ritme opgedaan met spelen op gras”, zei Nadal. ,,Als ik dan kijk hoe ik me door de eerste vier partijen heb heen geslagen kan ik alleen maar tevreden zijn. Ik heb wel een paar fouten gemaakt, maar ben niet echt in de problemen geweest. Op de belangrijke momenten sloeg ik de juiste ballen.”

Voor een gravelspecialist is het bereiken van de laatste acht op Wimbledon geen vanzelfsprekendheid, vond Nadal. ,,Daarom is dit best een speciaal moment voor mij.”

Eerder op de dag bereikte ook Roger Federer de kwartfinale. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg de Fransman Adrian Mannarino.