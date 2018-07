Nieuw contract Terpstra lonkt bij Quick-Step

Wielrenner Niki Terpstra staat op het punt zijn contract bij Quick-Step te verlengen. De 34-jarige Noord-Hollander blonk in het voorjaar uit met winst van de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. ,,De gesprekken met Niki en zijn management verlopen zeer gunstig”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step in de Belgische krant Het Nieuwsblad. ,,Ik maak mij sterk dat we er nog tijdens deze Tour uit zullen komen.”

Terpstra rijdt al sinds 2011 voor de Belgische formatie. De drievoudig Nederlands kampioen won onder meer Parijs-Roubaix en twee keer Dwars door Vlaanderen. Terpstra werd vorig seizoen geplaagd door blessures, maar schreef dit voorjaar op indrukwekkende wijze zijn tweede klassieker op zijn naam. De Noord-Hollander is momenteel met Quick-Step actief in de Tour de France.

Lefevere heeft met Yves Lampaert al een akkoord bereikt over een nieuw contract. De 27-jarige Belg veroverde onlangs de nationale kampioenstrui.