Nieuwe krachtproef Bertens op Wimbledon

Kiki Bertens staat maandag voor een nieuwe krachtproef op Wimbledon. De tennisster uit Wateringen treft in de vierde ronde de als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië. Het is de eerste partij op Court 2, die om 12.30 uur begint.

Bertens staat voor het eerst in haar carrière in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Londen. Ze schakelde in de derde ronde Venus Williams uit, de Amerikaanse vijfvoudig winnares en vorig jaar finaliste. Pliskova is in de tweede week de hoogst geplaatste speelster op het Londense gras. De top zes is al uitgeschakeld.

Roger Federer komt als eerste in actie op het centercourt. De achtvoudig kampioen treft in de vierde ronde de Fransman Adrian Mannarino. Daarna is het de beurt aan Serena Williams, die het toernooi al zeven keer won bij de vrouwen. De Amerikaanse, inmiddels moeder, staat tegenover de Russin Jevgenia Rodina.