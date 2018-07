Samuel weer sneller op 200 meter

Jamile Samuel heeft voor de tweede keer in anderhalve week haar persoonlijke record op de 200 meter verbeterd. De atlete liep bij internationale wedstrijden in Luzern een tijd van 22,56, goed voor de derde plek. Daarmee was ze sneller dan vorig weekeinde in Parijs (22,63). Samuel heeft met Dafne Schippers en Madiea Ghafoor op de 200 meter al voldaan aan de limiet voor de Europese titelstrijd in Berlijn (6 augustus – 12 augustus).

Koen Smet evenaarde in Luzern zijn persoonlijke record op de 110 meter horden met een tijd van 13,53. Daarmee eindigde hij als derde in zijn race. Hij is ook al zeker van een EK-ticket.

Churandy Martina eindigde op de 200 meter als zevende in 20,54. Op de 100 meter kwam hij in zijn race als achtste binnen in 10,35.