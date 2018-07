Tennisster Demi Schuurs is op Wimbledon met haar Belgische partner Elise Mertens uitgeschakeld in het dubbelspel voor vrouwen. Het duo verloor in de derde ronde van het Amerikaans/Tsjechische koppel Nicole Melichar/Kveta Peschke. De cijfers waren 6-7 (4) 3-6.