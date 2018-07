Serena Williams moeiteloos verder

Hoewel alle hooggeplaatste tennissters op Wimbledon al zijn uitgeschakeld is Serena Williams wel van de partij in de kwartfinale. De Amerikaanse voormalig nummer 1 van de wereld, als 25e geplaatst, versloeg in de vierde ronde Jevgenia Rodina uit Rusland. Ze had daar slechts 1 uur en 2 minuten en twee sets voor nodig, 6-2 6-2.

Williams, die in Londen in de eerste ronde Arantxa Rus uitschakelde, ontbrak vorig jaar op Wimbledon. De winnares van 2016 werd moeder en viel mede daardoor terug tot de 181e plek van de wereld. Op Roland Garros in Parijs leek ze op de goede weg, tot ze zich wegens een spierblessure moest terug trekken.

Williams heeft Wimbledon zeven keer gewonnen. Op basis van haar verleden werd ze in Londen geplaatst, hoewel haar ranking daar formeel geen recht op geeft.

,,Niet gek voor een werkende moeder om de kwartfinale van Wimbledon te halen”, grapte ze na haar overwinning.