Sprinters weer aan de beurt

De sprinters zijn weer aan de beurt in de vierde etappe van de Tour de France. De rit over 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau in Bretagne is vlak. Er is één klimmetje van vierde categorie in het parcours opgenomen, na 135 kilometer de Côte de Saint-Jean-la-Poterie.

Greg Van Avermaet is de nieuwe drager van de gele trui. De Belg nam het tricot over van de Slowaak Peter Sagan door met zijn ploeg BMC de ploegentijdrit in Cholet te winnen. Het algemeen klassement werd flink opgeschud na die rit tegen de klok.

De Amerikaan Tejay van Garderen staat tweede in dezelfde tijd als Van Avermaet, de Brit Geraint Thomas is de nummer drie op 3 seconden. Tom Dumoulin reed met Sunweb een sterke ploegentijdrit en klom naar de zevende plaats op 11 tellen van leider.

Sagan trekt in de vierde etappe weer de groene trui aan en mikt op zijn tweede dagsucces. Fernando Gaviria, Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Marcel Kittel en Dylan Groenewegen zijn geduchte concurrenten in de sprint.