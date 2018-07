Tweede ritzege op rij D’Hoore in Giro Rosa

De Belgische wielrenster Jolien D’hoore heeft haar tweede sprintsucces op rij geboekt in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze was de snelste in de massaspurt van de vierde etappe, een rit over 109 kilometer met start en aankomst in Piacenza. D’hoore won zondag ook de derde etappe in de sprint.

Kirsten Wild, die zaterdag de tweede etappe op haar naam schreef en zondag als tweede finishte achter D’hoore, kwam in de vierde rit niet op het podium. Ze werd zevende. De Italiaanse Maria Bastianelli eindigde als tweede en de Finse Lotta Lepistö reed als derde over de meet.

In het algemeen klassement behield de Canadese Leah Kirchmann de leiding. Lucinda Brand is de nummer twee op 6 seconden.