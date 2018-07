Van Avermaet: geel was het grote doel

Greg van Avermaet veroverde in de ploegentijdrit de gele trui in de Tour de France. Het bereikte daarmee zijn grote doel in de eerste week. ,,Voor een renner is dit iets speciaals. Ik was er al een paar dagen mee bezig dat het zou kunnen in de ploegentijdrit en ik hield er zelfs rekening mee dat het zou lukken”, zei de olympisch kampioen uit België, die de leiderstrui afpakte van Peter Sagan.

Zijn team BMC won de ploegentijdrit over 35,5 kilometer in en rond Cholet. ,,Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, het was technisch een van de beste ploegentijdritten die we hebben gereden. Ik denk dat wij er zo’n beetje de masters in geworden zijn. Ik ben heel blij dat ik daar deel van uit kan maken.”

In de Tour van 2016 droeg Van Avermaet al drie dagen de gele trui. ,,Dat was toen fantastisch. Ik ben heel blij om dat nog eens te mogen beleven. Ik ga hier helemaal van genieten.”