Vijfvoudig olympisch springkampioen overleden

De meest succesvolle springruiter ooit is overleden. De Duitse paardensportvereniging maakte maandag bekend dat Hans Günter Winkler, vijfvoudig olympisch kampioen, op 91-jarige leeftijd is gestorven. Winkler heeft naast vijf olympische titels ook twee wereldtitels en een Europese titel op zijn erelijst staan.

De Duitser pakte op de Olympische Spelen van 1956 in Stockholm zowel individueel als met het Duitse team goud. Het ging de boeken in als het ‘Wonder van Stockholm’, omdat Winkler tijdens de laatste ronde vanwege een gescheurde spier in de liesstreek amper zijn merrie Halla kon besturen. Halla ging desondanks foutloos over alle hindernissen, met dubbel goud als beloning.

Bij Rome 1960, Tokio 1964 en München 1972 leidde Winkler de ploeg ook naar de titel in de landenwedstrijd. Daarnaast pakte de springruiter nog zilver en brons op de Spelen.