Bertens mist halve finales op Wimbledon

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de laatste vier op Wimbledon te bereiken. De Wateringse was in de kwartfinales niet opgewassen tegen Julia Görges. De Duitse won met 3-6 7-5 6-1.

Bertens begon goed aan de partij en had in de eerste set aan een break voldoende om de winst te pakken. In de tweede set moest Bertens bij een stand van 1-2 haar servicegame inleveren. De Nederlandse slaagde er ondanks een sterke fase van de Duitse in om toch terug te breken. In de slotfase van de set kwam Bertens opnieuw onder druk te staan. Ze werkte nog twee setpunten weg, maar na een minder sterke servicegame moest Bertens de set toch aan Görges laten.

In de beslissende set had Bertens het zwaar op haar servicegames en werd ze al in het begin van de set gebroken. Ze slaagde er daarna niet meer in een ommekeer te forceren.

Het was voor beide speelsters een bijzondere partij op het gras in Londen. Bertens en Görges kennen elkaar goed en trainen en eten regelmatig met elkaar. De twee stonden ook allebei voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon.

Eerder dit jaar namen ze het ook al tegen elkaar op in de finale van het toernooi in Charleston. De 26-jarige Bertens was toen te sterk voor de 29-jarige Duitse, die zeven plekken hoger op de wereldranglijst staat.

De strijd tussen de twee ging lang gelijk op. Görges had wel meer kansen op de service van Bertens. Van de twaalf breekpunten die de Duitse kreeg benutte ze er maar vier. Dat was ook de verdienste van Bertens die onder druk vaak kalm bleef. Ze speelde zelf effectief door twee van de vier breekpunten te verzilveren. Maar in de derde set had Bertens, die in 2016 op Roland Garros de halve finales haalde, geen antwoord meer op het sterke spel van de Duitse.

Görges speelt in de halve finales tegen de Amerikaanse Serena Williams.