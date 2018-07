Bertens op jacht naar plek in halve finale

Tennisster Kiki Bertens kan een voor Nederlandse begrippen bijna unieke prestatie leveren door dinsdag de halve finale van Wimbledon te bereiken. De 26-jarige Westlandse moet dan wel eerst nog winnen van Julia Görges, de Duitse nummer 13 van de wereld.

Bertens – Görges is de tweede partij op baan 1. De eerste, tussen Dominika Cibulkova en Jelena Ostapenko, begint om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

Bertens versloeg in Londen inmiddels al twee spelers uit de top tien, Venus Williams en (in de achtste finale) Karolina Pliskova. In het dubbelspel is ze met haar Zweedse teamgenote Johanna Larsson inmiddels wel uitgeschakeld.

Bertens is de eerste Nederlandse die in Londen de laatste acht bereikt sinds Michaëlla Krajicek in 2007. Voor Krajicek was dat destijds het eindstation.