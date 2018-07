Beukeboom doet aanval op 22 augustus

Baanwielrenner Dion Beukeboom gaat op woensdag 22 augustus een aanval doen op het werelduurrecord. De 29-jarige Beukeboom had vorig jaar al aangekondigd dat hij gaat proberen dat record op zijn naam te krijgen, maar onbekend was nog wanneer hij dat precies zou gaan doen. De weersvoorspellingen speelden ook een rol bij de keuze voor de specifieke dag.

De internationale wielrenunie UCI onthulde dinsdag dat het op 22 augustus gaat gebeuren. Beukeboom moet wel nog even wachten tot hij weet wat de te kloppen afstand is. Het werelduurrecord staat sinds 7 juni 2015 op naam van Bradley Wiggins, die op de wielerbaan van Londen tot een afstand van 54,526 kilometer kwam. De Deen Martin Toft Madsen gaat op 26 juli al een aanval doen op dat record. Net als Beukeboom kiest de drievoudig Deens tijdritkampioen voor het Velódromo Bicentenario in de Mexicaanse stad Aguascalientes, op ruim 1800 meter boven zeeniveau.

Beukeboom is een specialist op de baan, waar hij op de EK’s heel wat medailles pakte. De Amsterdammer werd vorig jaar benaderd door bewegingswetenschapper Jim van den Berg, eerder betrokken bij de mislukte poging van Thomas Dekker om het werelduurrecord te verbeteren. Van den Berg zag in Beukeboom de ideale renner om het record aan te vallen.

,,Ik heb niet de illusie dat ik een betere wielrenner ben dan Wiggins”, zei Beukeboom eerder. ,,Maar ik weet ook dat Wiggins zijn record reed onder omstandigheden die niet ideaal waren. De laatste jaren ben ik vaak net tekort gekomen, op de weg en op de baan. Maar als ik eerlijk ben, is dit waar ik precies goed in ben: gewoon een uur lomp hard trappen.”