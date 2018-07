Gemengde gevoelens bij Bertens na verlies

Kiki Bertens kijkt vooral met gemengde gevoelens terug op haar optreden op Wimbledon dat dinsdag eindigde in de kwartfinales. ,,Natuurlijk balen dat ik de wedstrijd niet heb weten te winnen, maar het waren super mooie weken hier, supermooi resultaat. Daar ben ik toch ook wel trots op”, zei de Wateringse na afloop van haar nederlaag tegen de Duitse Julia Görges tegen de NOS.

Hoewel Bertens de eerste set won, had ze nooit echt het gevoel dat ze grip op de wedstrijd had. ,,Zij pakte in het begin haar kansen niet echt en ik pakte ze eigenlijk wel gelijk, daarom won ik die eerste set. Maar zij ging eigenlijk steeds beter spelen. Die eerste set valt een beetje met geluk mijn kant op en misschien zijn we daar wel gelijk. Maar ik had niet het gevoel dat ik de betere was.”

De twee speelsters kennen elkaar goed, maar dat speelde voor de Nederlandse geen rol. ,,Eigenlijk kun je dat wel uitschakelen, natuurlijk doet het pijn. Als je op de baan staat ga je vol voor de winst. Het is vandaag helaas niet gelukt, maar dan ben je toch blij dat zij wel in halve finales staat.”

Gras is nooit de favoriete ondergrond geweest van Bertens, daarom stemt haar optreden toch tot tevredenheid. ,,Een kwartfinale op Wimbledon daar had ik vooraf voor getekend, daar moet je tevreden mee zijn en alle goede meenemen naar de rest van het jaar. Mentaal is er wel een switch gekomen. Ik speel niet graag op gras, maar je moet het toch accepteren en zo goed mogelijk mee omgaan en dat heb ik het hele grasseizoen gedaan. Ik denk zeker dat ik stappen heb gezet en hopelijk nog ga doen. We gaan lekker zo door.”

Bertens weet nog niet hoe de komende periode eruit gaat zien. ,,Ik wil even afwachten hoe het lichaam reageert. Komende dagen nemen we de beslissing of ik nog even terug ga op gravel of dat ik goed tot rust kom en op hardcourt in Montreal ga beginnen.”