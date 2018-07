Groenewegen: met deze benen moet ik winnen

Dylan Groenewegen nam het zichzelf dinsdag kwalijk dat hij in de vierde etappe van de Tour de France niet verder kwam dan de vierde plaats. ,,Vandaag was ik wel goed. Ik ben wel teleurgesteld dat ik niet win. Met deze benen moet je winnen en dat heb ik niet gedaan”, zei de Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo.

De zege ging voor de tweede keer deze Tour naar de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria van Quick-Step. Hij was zaterdag tijdens de openingsrit ook de rapste. Groenewegen finishte toen als zesde.

,,Ik heb niks om boos over te zijn. Ik zat op positie, de ploeg heeft uitstekend werk gedaan. Op gegeven moment wilde ik er rechts uit, maar toen kwamen ze weer naar links omdat ze klem zaten en weer in het wiel wilden zitten. Toen wilde ik gaan sprinten. De sprint is een secondenspel, en dan moet je het perfecte moment kiezen. Dat geldt zeker voor de Tour. Dat heb ik vandaag niet gedaan”, aldus Groenewegen.