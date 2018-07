Haase uitgeschakeld in kwartfinales dubbelspel

Robin Haase heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op Wimbledon. De Haagse tennisser en zijn Zweedse partner Robert Lindstedt gingen in vier sets onderuit tegen Dominic Inglot/Franko Skugor. Het Britse/Kroatische koppel won met 6-3 6-7 (2) 7-6 (1) 6-4.

Haase en Lindstedt serveerde bij een stand van 5-4 voor de winst in de derde set. Maar de twee werden gebroken. Inglot en Skugor trokken de stand gelijk en pakten de set in de tiebreak. In de vierde set beslisten ze het duel na bijna drie uur met 6-4 in hun voordeel.

Haase en Lindstedt vormden op Wimbledon voor het eerst een duo. Ze stonden in hun vorige partij 3 uur en 24 minuten op de baan en wonnen in vijf sets van de Kroaat Nikola Mektic en Oostenrijker Alexander Peya.