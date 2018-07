Kruijswijk krijgt na val fiets van Gesink

Steven Kruijswijk liep dinsdag ondanks een val geen tijdverlies op in de Tour de France. De kopman van LottoNL-Jumbo ging 4 kilometer voor de finish, in een 195 kilometer lange etappe van La Baule naar Sarzeau, onderuit. ,,Ik viel bovenop de rest, maar gelukkig was Robert daar als reddende engel”, aldus Kruijswijk over zijn ploeggenoot Gesink.

Gesink stond na de val direct zijn fiets af aan Kruijswijk, die zich snel herpakte en voorkwam dat hij achterstand opliep. De schade bij Kruijswijk, die eerder in de etappe ook al onderuit ging, viel mee. ,,Ik heb wat schaafwonden en wat kneuzingen. Het had erger gekund”, zei Kruijswijk, die ‘slachtoffer’ werd van de onrust in het peloton. ,,Het was zeker dat het een massasprint zou worden, maar dan is er plotseling weer die nervositeit in het peloton en ga je zelf ook meedoen omdat je van voren wilt zitten. Als ze vallen, kun je geen kant op. Of je moet bij de eerste tien rijden, maar dat is ook geen optie om dat de hele dag te doen. Ik had me wel redelijk naar voren gewerkt en dacht dat ik wel op een aardige positie zat. Maar vooraan nemen ze ook risico‚Äôs en rijden ze elkaar van de fiets. Dan lig je er weer bij. Gelukkig loop ik geen tijdverlies op.”