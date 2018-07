Lakers hopen met James op nieuwe glorietijd

Voorzitter Earvin ‘Magic’ Johnson van Los Angeles Lakers hoopt met het aantrekken van LeBron James een nieuwe glorietijd voor zijn club in te luiden. Vorige week bracht het management van ‘King James’ al naar buiten dat de Amerikaanse topbasketballer naar LA verhuist, maandagavond volgde de bevestiging van de Lakers. ‘The King has arrived’, schreef de club op Twitter.

,,LeBron is speciaal, hij is de beste basketballer ter wereld”, zei Johnson, zelf een vijfvoudig NBA-kampioen met de Lakers. ,,Hij is een geboren leider, bij wie het alleen maar draait om winnen. De komst van LeBron brengt ons een grote stap dichter bij een terugkeer in de play-offs en in de NBA-finale.”

De Lakers werden zestien keer kampioen in de NBA, maar de laatste titel dateert uit 2010, uit het tijdperk van Kobe Bryant. De afgelopen vijf jaar wist de gevallen grootmacht zich zelfs niet te plaatsen voor de play-offs. De 33-jarige James, die een vierjarig contract ondertekende ter waarde van ruim 132 miljoen euro, moet het succes terugbrengen in LA.