Quick-Step baalt van andere ploegen

Quick-Step moest er dinsdag in de Tour de France alles aan doen om te voorkomen dat vier vroege vluchters in de vierde etappe nog werden bijgehaald. Hulp van andere teams kreeg de formatie van Fernando Gaviria niet. Op ruim een kilometer voor de finish kwam aan de vluchtpoging een einde en de Colombiaanse sprinter behaalde alsnog zijn tweede dagsucces.

,,De andere ploegen deden niks, dat was een beetje laf. Maar als je niet koerst om te winnen, win je ook niet. En wij wel gelukkig”, zei Niki Terpstra, ploeggenoot van Gaviria. De Nederlander kreeg bijval van zijn Belgische ploegmaat Yves Lampaert: ,,Triest van de andere ploegen. Des te mooier is het dan als je toch wint. Meer dan verdiend. Het was wel even spannend, maar van paniek was bij ons geen sprake.”

Gaviria schreef zaterdag al de eerste etappe in de Tour op zijn naam. ,,We wilden nu wachten tot een laat moment, maar het werd ons niet makkelijk gemaakt. Ik ben erg blij dat ik deze rit alsnog win”, aldus de 23-jarige Zuid-Amerikaan. Peter Sagan finishte als tweede en was duidelijk in zijn commentaar: ,,Fernando is sneller dan ik. Het is nu niet anders.”