Serena Williams naar laatste vier op Wimbledon

Serena Williams is doorgedrongen tot de halve finales op Wimbledon. De Amerikaanse tennisster was in drie sets te sterk voor de Italiaanse Camila Giorgi. Williams won de partij met 3-6 6-3 6-4.

Giorgi begon sterk aan de wedstrijd door de eerste set naar zich toe te trekken. Maar Williams herstelde zich daarna knap. Ze trok met 6-3 de stand in sets gelijk en maakte de partij daarna met 6-4 af.

Williams won het grandslamtoernooi in Londen al zeven keer. Haar laatste succes dateert uit 2016. In 2017 deed ze niet mee vanwege haar zwangerschap.