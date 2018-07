Tweede ritzege Gaviria in Tour de France

Fernando Gaviria heeft zijn tweede etappezege in de Tour de France binnen. De Colombiaanse wielrenner van Quick-Step was dinsdag in de vierde rit van La Baule naar Sarzeau de snelste in de massasprint. Gaviria had zaterdag ook al de openingsetappe gewonnen. De Belg Greg Van Avermaet van BMC blijft leider in het algemeen klassement.

De 195 kilometer lange rit naar Sarzeau was nagenoeg vlak. Direct vanaf de start kregen vier renners de ruimte van het peloton: : Jerôme Cousin (Direct Energie) en Anthony Perez (Cofidis) uit Frankrijk en de twee Belgen Dimitri Claeys (Cofidis) en Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert). De voorsprong liep op tot ruim 7 minuten. Verder lieten de ploegen van de sprinters het niet komen.

Het initiatief lag in het laatste deel van de race bij Quick-Step, dat met zeven renners voorop aan het werk was voor Gaviria. De Colombiaan was in de sprint net wat sterker dan de Slowaak Peter Sagan, die zondag de tweede etappe had gewonnen. De Duitser André Greipel eindigde als derde. Dylan Groenewegen finishte als vierde. Dat is de beste prestatie voor de Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo deze Tour.

Gaviria bezorgde Quick-Step de 49e overwinning dit wielerseizoen.