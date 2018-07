Weer ritzege Visconti in Ronde van Oostenrijk

Giovanni Visconti heeft opnieuw een etappe in de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Italiaanse wielrenner van Bahrain-Merida was dinsdag in de vierde rit, die over 143 kilometer van Kitzbühel naar Prägraten ging, de rapste in een sprint van een uitgedund peloton. Visconti won zondag al de tweede etappe in Oostenrijk.

De Belgische renner Wout van Aert finishte dinsdag als tweede, voor de Italiaan Michael Bresciani. Nick van der Lijke van Roompot – Nederlandse Loterij was op de vijfde plek de beste Nederlander. Ook Michel Kreder (achtste) en Floris Gerts (negende) zaten bij de eerste tien.

Ben Hermans uit België, die maandag de derde etappe won, behoudt de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van Oostenrijk duurt tot en met zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Oostenrijker Stefan Denifl.