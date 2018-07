Wereldrecordpoging zet Barshim aan de kant

Zijn poging om het wereldrecord hoogspringen te verbeteren, heeft Mutaz Barshim een zware enkelblessure gekost. De 27-jarige atleet uit Qatar liet vorige week in Hongarije de lat op 2,46 meter leggen, 1 centimeter hoger dan het wereldrecord van de Cubaan Javier Sotomayor. Bij zijn laatste poging verzwikte Barshim bij het neerkomen zijn enkel.

Onderzoek wees uit dat een aantal enkelbanden zijn beschadigd. De regerend wereldkampioen, uitgeroepen tot beste atleet van 2017, moet een operatie ondergaan en staat drie tot vier maanden aan de kant. Het seizoen van Barshim zit er daardoor al op. ,,Het belangrijkste is nu dat ik goed herstel en ervoor zorg dat ik weer 100 procent klaar ben om te springen”, meldt de hoogspringer in een verklaring. ,,Ik heb geen reden om daarmee te overhaasten. Mijn belangrijkste doel volgend jaar zijn de WK in mijn vaderland Qatar.”

Het persoonlijk record van Barshim staat op 2,43 meter. Hij sprong in Hongarije tijdens zijn eerste poging over 2,46, maar schampte de lat en die kwam daardoor naar beneden. De tweede en derde sprong mislukten.