Djokovic terug in halve finale Wimbledon

Novak Djokovic heeft voor de achtste keer in zijn tennisloopbaan de halve finales op Wimbledon gehaald. De drievoudig kampioen versloeg de Japanner Kei Nishikori in vier sets: 6-3 3-6 6-2 6-2.

De 31-jarige Serviër heeft de topvorm weer te pakken, nu hij eindelijk is verlost van blessureleed. Djokovic kampte lang met een kwetsuur aan een elleboog en zakte af naar de 21e plaats op de wereldranglijst.

In Londen sloeg de als twaalfde geplaatste Serviër zich naar zijn eerste halve finale op een grand slam sinds de US Open van 2016. Een jaar eerder zat Djokovic voor het laatst bij de laatste vier op Wimbledon. Uiteindelijk won hij die editie door Roger Federer in de finale te verslaan.

,,De laatste maanden voelt alles weer een stuk beter”, zei Djokovic na afloop van de kwartfinale. ,,Ik piek nu op het juiste moment. Het is niet de eerste keer dat ik hier de halve finale haal, maar ik ben blij dat ik weer terug ben.”

Toch was het geen eenvoudige zege voor de voormalig nummer één van de wereld. De Japanner Nishikori, zelf ooit vierde op de wereldranglijst, gaf Djokovic goed partij.

Tot 2-2 in de derde set ontliepen de twee ervaren tennissers elkaar nauwelijks. De Japanner kreeg in de vijfde game drie breakkansen op rij maar op dat moment ging Djokovic opeens een stuk aanvallender tennissen. De voorheen lange spraakmakende rally’s werden korter en de Serviër sloeg zich naar setwinst door vier games op rij te winnen.

Nishikori brak in de vierde set direct de service van Djokovic en leek terug in de wedstrijd te komen. Djokovic hield echter het vertrouwen, want hij verloor in het verleden slechts twee wedstrijden van Nishikori (13-2). De Serviër brak direct terug en won de wedstrijd uiteindelijk overtuigend.