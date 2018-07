Dumoulin raakt zieke Matthews kwijt

De Tour de France zit er voor Michael Matthews al na vier dagen op. De Australische ploeggenoot van Tom Dumoulin bij Sunweb stapt woensdag niet meer op de fiets omdat hij ziek is.

,,De voorbereidingen voor de Tour beginnen maanden van tevoren. Soms gaan dingen helaas niet zoals we willen. We moeten helaas melden dat Matthews deze dag niet meer kan starten. Word snel beter, Michael”, schrijft Sunweb op Twitter.

Matthews stond na de vierde etappe op de negende plaats in het algemeen klassement. Vorig jaar won de sprinter de groene trui in de Tour en ook bracht hij twee etappes op zijn naam.

Dumoulin raakte kort voor de start van de Tour al meesterknecht Wilco Kelderman kwijt. Hij blesseerde zich tijdens het NK aan zijn schouder en was niet op tijd fit. Laurens ten Dam werd als vervanger van Kelderman aangewezen.

,,Dit is een grote klap. In de eerste plaats voor Michael zelf, maar natuurlijk ook voor de rest van het team”, reageerde Dumoulin woensdag voor de start van de vijfde rit. In deze heuvelachtige etappe door Bretagne werd Matthews getipt als een van de kanshebbers op de winst.