Haase ook in gemengd dubbel onderuit

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken bij het gemengddubbelspel op Wimbledon. In de derde ronde verloor de Hagenaar met zijn Belgische partner Kirsten Flipkens van de Colombiaan Juan Cabal en de Amerikaanse Abigail Spears: 6-3 6-4.

In diezelfde ronde werd ook Matwé Middelkoop en zijn Zweedse teamgenote Johanna Larsson uitgeschakeld. De Britse/Wit-Russische combinatie Jamie Murray/Victoria Azarenka was te sterk met 7-6 (6) 6-3.

Murray en Azarenka zijn in de kwartfinale de volgende tegenstanders van het als zeventiende geplaatste Nederlandse duo Jean-Julien Rojer/Demi Schuurs.

Haase was dinsdag ook gestrand in het mannendubbelspel. De 31-jarige Hagenaar en zijn Zweedse medespeler Robert Lindstedt verloren in de kwartfinale van de Brit Dominic Inglot en de Kroaat Franko Skugor.