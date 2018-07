Mollema: het was een zware dag

Bauke Mollema sprak na de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk van een zware dag. ,,Het was een nerveuze etappe. Bij de finish was er niet echt een massasprint, maar een lastig parcours met hoogteverschil. Dan bestaat het risico dat er een gaatje valt en een klassementsrenner achterop raakt. Dat leidt tot de nodige spanning met alle risico’s van dien.” Mollema finishte als 25e in de eerste groep.

Over zijn eerste kennismaking met de klimmetjes was de renner van Trek-Segafredo tevreden. ,,Het ging wel goed, maar voor conclusies is het nog veel te vroeg. Eigenlijk stelde het nog niet zo heel veel voor. Volgende week krijgen we pas echt te maken met de bergen. Dan weten we meer.”

Steven Kruijswijk sloot zich in grote lijnen aan bij de woorden van Mollema. ,,Het was lastig, vaak smalle wegen en dan veel op en af”, zei de kopman van LottoNL-Jumbo. ,,Het leek een beetje op Limburg. Ik had gedacht dat de aankomst iets was voor mannen als Sagan en Gilbert. Dat is ook gebleken.”

Kruijswijk was een dag eerder nog gevallen, zonder al te veel vervelende consequenties. ,,Mijn opzet was nu in de grote groep te blijven en attent te zijn. Alles is naar wens verlopen. Fijn dat ik de dag zo ben doorgekomen.”

Op de ‘klimmetjes’ ging het eveneens naar wens voor de Brabander. Kruijswijk: ,,Ik ging gemakkelijk naar boven, maar veel stelde het nog niet voor. De echte test komt nog.”