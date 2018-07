Primeur voor ploeggenoot Mollema

De Let Tom Skujins heeft woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France de bolletjestrui veroverd. Dat deed de renner van Trek-Segafredo en ploeggenoot van Bauke Mollema door op de laatste twee hellinkjes van de derde categorie als eerste boven te komen. Skujins werd zo de eerste Letse renner ooit die een van de leiderstruien in de Tour mag dragen. De eerste Let die ooit de Ronde van Frankrijk reed, Pjotr Oegroemov, won in 1994 twee etappes.

Dion Smith, de voorganger van Skujins als leider van het bergklassement, zorgde ook al voor een primeur door de eerste Nieuw-Zeelander te worden die een van de klassementstruien in de Tour veroverde.