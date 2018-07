Sagan: met dank aan Van Avermaet

Peter Sagan bedankte, zoals het hoort, zijn ploeggenoten voor het werk dat zij geleverd hadden waardoor hij in stelling was gebracht om de vijfde etappe van de Tour de France te winnen. Maar de Slowaakse wereldkampioen van Bora-hansgrohe had naar eigen zeggen ook veel gehad aan geletruidrager Greg Van Avermaet, die het gat met de ontsnapte Philippe Gilbert dichtreed. ,,Ik denk dat hij daarna de sprint te vroeg inzette en daardoor konden Sonny (Colbrelli) en ik mooi mee in zijn spoor”, vertelde Sagan na zijn tweede ritzege van dit jaar met een lachje.

De laatste kilometer ging bergop in Quimper. Sagan was door zijn ploeg in positie gebracht en zag voor hem Sky het tempo opvoeren, Gilbert aanvallen en Van Avermaet antwoorden waarvan hij dankbaar profiteerde.

Het leek wel een beetje op een Ardenner klassieker, meende Sagan, die Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld alleen van de tv kent. ,,Het ging me beter af dan ik had verwacht. Je moet ook net het geluk hebben dat je nog wat over hebt in de benen.”