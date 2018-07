Spratt pakt ritzege en leiderstrui Giro Rosa

Amanda Spratt heeft de zesde etappe van de Giro Rosa gewonnen, een rit die eindigde met een klim naar Gerola Alta. De Australische renster van Mitchelton-Scott is meteen ook de nieuwe leider in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze nam de roze trui over van de Amerikaanse Ruth Winder van Team Sunweb. Annemiek van Vleuten, ploeggenote van Spratt, finishte als tweede. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd derde.

Een groep van zestien rensters begon aan de 10 kilometer lange klim naar Gerola Alta, Winder moest meteen lossen. Naarmate de klim vorderde werd de groep kleiner en kleiner. De dertigjarige Spratt viel 4 kilometer onder de top aan en bereikte solo de finish. Eerder dit jaar was ze al de beste in de Tour Down Under en de Baskische rittenkoers Emakumeen Bira.

Mitchelton-Scott is bijzonder succesvol tot nu toe met ook al twee ritzeges voor de Belgische Jolien D’hoore. In het klassement staat Winder nog wel tweede op een halve minuut, maar Van Vleuten staat er maar drie tellen achter. Donderdag is zij de favoriete als het in een klimtijdrit gaat van Lanzada naar Diga di Campo Moro over ruim 15 kilometer.