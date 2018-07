Tweede ritzege Sagan in Tour

De Slowaak Peter Sagan heeft de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De rit ging over heuvelachtig terrein van Lorient naar Quimper. De wereldkampioen van Bora-hansgrohe won de sprint bergop voor de Italiaan Sonny Colbrelli en de Belg Philippe Gilbert. De meeste sprinters waren voorin op het lastige Bretonse parcours al afgehaakt. De gele trui bleef in handen van de Belg Greg Van Avermaet.

Gilbert steeg door de op de streep veroverde bonificatieseconden naar de derde plaats in het klassement. Hij staat op 3 seconden van Van Avermaet, de Amerikaan Tejay van Garderen is tweede op 2 seconden.

De vlucht van de dag telde zeven renners onder wie de Fransman Sylvain Chavanel en de Belg Jasper De Buyst. Bij de tussensprint, na 92 kilometer en gewonnen door Chavanel, bedroeg de voorsprong op het peloton een kleine vier minuten. De Fransman, bezig aan zijn achttiende Tour, ging er op het eerste van zeven hellinkjes meteen vandoor op jacht naar de bergtrui. Achter hem verloren de achtervolgers de Fransman Elie Gesbert na een val. Hij belandde in het peloton, waaruit aan de achterkant Mark Cavendish steeds als het omhoog liep moest lossen. Ook Dylan Groenewegen en Marcel Kittel hadden het lastig.

Chavanel bereikte ook nog als eerste de top van de Côte de la Roche du Feu, de eerste klim deze Tour van de derde categorie. Daarna kreeg hij gezelschap van drie van zijn vroegere medevluchters: de Fransen Lilian Calmejane en Nicolas Edet en de Let Tom Skujins. Die lieten Chavanel bij de tweede klim van de derde categorie achter. Skujins kwam op de twee laatste klimmetjes als eerste boven en pakte zo de bergtrui.

Bij de bonificatiesprint werden de vluchters ingelopen en lieten Julian Alaphilippe en Van Avermaet zich zien. De Belg pakte achter de Fransman nog 2 seconden, deed mee in de sprint om de dagzege, waarin hij als zevende finishte in de groep met alle favorieten voor het klassement. Tom Dumoulin handhaafde zich zodoende op de zevende plaats in het algemeen klassement.