De Knegt: Van der Poel en Tauber kansrijk

Met Mathieu van der Poel en Anne Tauber heeft Nederland bij de Europese kampioenschappen mountainbiken in Glasgow twee kanshebbers voor de titel. ,,Zowel Mathieu als Anne heeft dit jaar al op het podium gestaan in de wereldbeker”, verklaarde bondscoach Gerben de Knegt zijn optimisme. Van der Poel is van veel markten thuis. Hij werd anderhalve week geleden nog Nederlands kampioen op de weg. De voormalig wereldkampioen veldrijden zal in Glasgow, waar in tal van sporten tegelijk EK’s plaatsvinden, ook op de weg in actie komen.

De Knegt selecteerde ook Michiel van der Heijden en Anne Terpstra voor de wedstrijd die op 7 augustus wordt verreden. ,,We reizen af met een hele sterke selectie. Zowel bij de mannen als de vrouwen maken we met Mathieu van der Poel en Anne Tauber kans op de titel. Anne Terpstra heeft na haar zware blessure in januari alweer een hoog niveau laten zien en dit EK vormt een goed podium om te kijken waar ze nu staat”, aldus De Knegt. Terpstra werd vorig jaar zevende. Van der Heijden, de regerend Nederlands kampioen, moest toen genoegen nemen met de 24e plaats.