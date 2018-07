Dumoulin: goed positie kiezen cruciaal

Tom Dumoulin heeft de Mûr-de-Bretagne nog nooit beklommen, maar angst voor het steile klimmetje aan het slot van de zesde etappe van de Tour de France heeft hij niet. ,,Hoe lastiger de finale, hoe beter voor mij. Dus als ik een kans zie, dan zal ik hem zeker pakken”, vertelde de kopman van Team Sunweb voor het vertrek in Brest.

Maar normaal gesproken is de etappe meer geschikt voor de klassieke renners, zegt Dumoulin. ,,Dit soort aankomsten ligt mij redelijk goed, maar het gaat hier ook om positie kiezen in waarschijnlijk een hectische aanloop naar een klim en daar zijn die klassieke renners heel handig in. Ik verwacht dat zij in het voordeel zijn op de klassementsrenners.”

Dumoulin staat zevende in het algemeen klassement op 13 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet. ,,Maar met die gele trui houd ik me niet echt bezig. Daar ga ik niet bewust achteraan nog.”

De Mûr-de-Bretagne is pas voor de derde keer in het parcours van de Tour opgenomen, maar de helling van 2 kilometer lengte geniet al enige faam in het peloton. ,,Twee keer de Cauberg hè. Of zoals mijn teamgenoot Laurens ten Dam het zegt: 1/14e Alpe d’Huez. We moeten het bergje in deze etappe twee keer op, dus misschien dat het veld al goed uitdunt na de eerste doorkomst. Nogmaals, goed positie kiezen is van groot belang. Doe je dat niet goed, dan kun je veel verliezen.”