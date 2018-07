Dumoulin zwaar teleurgesteld door pech

De teleurstelling over zoveel pech was groot bij Tom Dumoulin. Op ongeveer 5 kilometer van de finish van de zesde etappe brak er een spaak in zijn voorwiel en stond hij ineens stil langs de kant van de weg. ,,Ik zat op een goede plaats in het peloton, naast Peter Sagan. Er was een beweging in het peloton die ik niet meer kon ontwijken en ik reed in het achterwiel van Romain Bardet”, vertelde hij na afloop van de etappe naar Mûr-de-Bretagne.

,,Dat was shit. Ik wist niet hoe ver de ploegleidersauto achter ons zat, dus Simon Geschke gaf me zijn voorwiel. Toen ben ik zo snel mogelijk naar de finish gereden. Maar ja, dan weet je dat je behoorlijk wat tijd verliest.”

Hij wist hoe belangrijk het was op die steile slotklim voor in het peloton te zitten. Nu vocht hij op achterstand voor wat hij waard was, maar de aansluiting vond de Limburger niet meer. Als 46e kwam hij onder de meet, op 53 seconden van de Ierse winnaar Dan Martin. Na de finish kwamen daar nog eens 20 seconden straftijd bij, omdat hij in zijn drang tijd goed te maken iets te lang ‘stayerde’ achter de ploegleiderswagen van Sunweb.