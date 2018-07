Franse basiskrachten krijgen rust

Drie dagen voor de WK-finale tegen Kroatië heeft de Franse bondscoach Didier Deschamps zijn basisspelers rust gegeven. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Kylian Mbappé en Olivier Giroud lieten zich donderdag helemaal niet zien op het trainingsveld van de ‘Haantjes’ in Istra. Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Antoine Griezmann en doelman Hugo Lloris kwamen wel naar buiten, maar alleen om rustig wat rondjes te joggen.

De reserves van de Franse ploeg werkten wel een fanatieke training af, met onder meer een partijtje zes tegen zes. Deschamps had na de gewonnen halve finale dinsdag tegen België (1-0) al aangekondigd zijn basiskrachten 48 uur de tijd te geven om bij te komen. Tegenstander Kroatië, dat woensdag Engeland in de verlenging met 2-1 versloeg, heeft een dag minder rust. De Kroaten hebben zelfs een volle wedstrijd meer in de benen dan de Fransen. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic, die vrijwel steeds voor dezelfde basis kiest en amper wisselt, speelde al drie keer een verlenging van een half uur.