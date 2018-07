Hockeysters verslaan ook Argentinië

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd op het vierlandentoernooi in Duitsland gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg aartsrivaal Argentinië donderdag met 2-1 en dat betekende de dertigste zege op rij van de regerend Europees- en wereldkampioen. Een dag eerder had Oranje al met 3-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland.

Het vriendschappelijke toernooi in Grünwald, onder de rook van München, dient als laatste voorbereiding op het WK dat later deze maand in Londen begint. De Nederlandse hockeysters werden tegen Nieuw-Zeeland aangemoedigd door Arjen Robben, voetballer van Bayern München.

Tegen Argentinië kwamen de doelpunten van Xan de Waard en Frédérique Matla. De tegentreffer kwam van de Argentijnse ster Delfina Merino. Tegenvaller voor Annan was dat Pien Sanders na een ongelukkige botsing met een brace om haar nek per brancard van het veld moest.