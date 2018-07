Kruijswijk houdt de schade beperkt

Steven Kruijswijk heeft de schade beperkt gehouden in de zesde etappe in de Tour de France. De kopman van LottoNL-Jumbo handhaafde zich redelijk vooraan op Mûr-de-Bretagne, het pittige klimmetje waarmee de rit eindigde. Kruijswijk kwam 12 seconden na de Ierse winnaar Dan Martin als 25e over de streep.

,,In de laatste afdaling hoorde ik alleen maar gevloek en getier over mijn oortje en piepende remmen en slippende banden. Dan moet je vooral naar voren blijven kijken en zorgen dat je er zelf niet bij komt te liggen”, zei Kruijswijk aan de finish bij de NOS. Hij hoorde daar dat landgenoot Tom Dumoulin door een lekke band aanzienlijk meer tijd had verloren.

,,Vooral het rondje na de eerste doorkomst over de ‘Mûr’ was lastig. We maakten nog een lus over smalle wegen, daar was het bijna net zoveel strijd als op de klim zelf om van voren te blijven. Dat was het spelletje: zorgen dat je bij het begin van de klim van voren zit en dan zo hard mogelijk omhoog. Ik verloor alleen op het einde een beetje de aansluiting.”