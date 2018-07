Mollema tevreden na ‘pittig klimmetje’

Bauke Mollema heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste serieuze afspraak van de klassementsrenners in de Tour de France. De kopman van Trek-Segafredo handhaafde zich van voren op de Mûr-de-Bretagne en kwam als zevende over de streep, een paar seconden na de Ierse winnaar Dan Martin. ,,Meer zat er niet in”, zei Mollema hijgend aan de finish.

De zesde etappe eindigde met een korte, maar behoorlijk steile klim. ,,De ploeg heeft me de laatste 50 kilometer perfect van voren gehouden, dat scheelt veel”, zei Mollema. ,,Ik begon de klim dus van voren. Op een gegeven moment gingen ze hard aan. Ik zat mee en probeerde het in de sprint, maar ik wist ook dat het heel lastig zou worden. Jongens als Martin en Valverde zijn zó explosief, die zijn lastig te kloppen. Het was een pittig klimmetje waarop je heel diep moest gaan. Ik ben blij dat ik er goed bij zat.”