Peloton op weg naar Bretonse muur

Het peloton in de Tour de France is donderdag omstreeks 13.25 uur vertrokken vanuit Brest voor de zesde etappe. De 170 renners die nog in koers zijn, moeten 181 heuvelachtige kilometers afleggen. De finish ligt op de inmiddels befaamde Mûr-de-Bretagne, een pittige klim van 2 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent.

De ‘Muur’ moet dit keer zelfs twee keer worden beklommen. De eerste doorkomst ligt op 16 kilometer voor de finish. Het spektakel op de Mûr zal zich naar verwachting afspelen tussen vijf uur en half zes. De Belg Greg Van Avermaet draagt voor de derde opeenvolgende dag de gele trui, de Slowaak Peter Sagan is gehuld in het groen. Toms Skujins is de eerste Let met de bolletjestrui aan.

De aankomst lijkt geschikt voor ‘explosieve’ klimmers zoals Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe. Maar de klassementsrenners wagen wellicht een poging wat seconden te winnen.