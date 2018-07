Peloton wacht langste etappe Tour

Het peloton in de Tour maakt zich op voor de langste etappe in de Tour de France van dit jaar. De rit van Fougères voert in een vrijwel recht lijn oostwaarts naar Chartres, is 231 kilometer lang en voornamelijk vlak. De renners passeren onderweg één klimmetje van vierde categorie. De Belg Greg Van Avermaet trekt voor de vierde opeenvolgende dag de gele trui aan.

Mits een groepje avonturiers de zegen krijgt van het peloton, is een massasprint de meest voor de hand liggende uitkomst. De wind kan wel een spelbreker worden. Het kan volgens de Tourorganisatie spoken in de streek waar de laatste 40 kilometer worden verreden.

Bauke Mollema is na de zesde etappe de best geklasseerde Nederlander op de achttiende plaats. Tom Dumoulin verloor door een gebroken spaak kostbare tijd in de rit naar de Mûr-de-Bretagne en kreeg na afloop ook nog 20 seconden tijdstraf voor stayeren. Hij zakte naar de negentiende plaats. Steven Kruijswijk is de nummer twintig.

Aankomstplaats Chartres ontving de Tour de France twee keer eerder. In 2012 won de Brit Bradley Wiggins er de individuele tijdrit over 53,5 kilometer. Hij stond een dag later als eindwinnaar in het geel in Parijs. De Australiër Stuart O’Grady arriveerde in 2004 als eerste in Chartres.