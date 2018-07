Tolhoek ooit de eerste op de Mûr-de-Bretagne

Wanneer de eerste coureurs van het Tourpeloton donderdagmiddag rond de klok van half zes finishen op de Mûr-de-Bretagne, ligt het niet voor de hand dat Antwan Tolhoek daartussen zit. De debutant van Team LottoNL-Jumbo mag mooie herinneringen hebben aan de lastige puist in het Bretonse landschap, hij kent na vijf harde dagen op de beroemdste wielerbühne zijn plaats. ,,Tegen het geweld van de grote mannen hier kan ik echt nog niet op’’, vertelt de 24-jarige renner. ,,En bovendien: ik ben niet meegenomen om te winnen, maar om andere jongens in onze ploeg straks in het hooggebergte goed bij te kunnen staan.”

Toch zullen gedachten van de lichtgewicht in de finale van de zesde rit, die finisht op de 2 kilometer lange heuvel met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 7 procent, vast even teruggaan naar 29 april 2015. Toen reed de belofterenner Tolhoek tijdens de Ronde van Bretagne in de bergtrui die hij tijdens de voorlaatste etappe op de Mûr veiligstelde. ,,Ik was ook nog eens jarig die dag, dus dat was dubbel feest. Het grappige is dat ik destijds in de waan verkeerde dat we met de Mûr-de-Bretagne een serieuze col op moesten fietsen. Hij telde toen mee als een beklimming van eerste categorie, terwijl dat ding in de Tour tot de derde categorie wordt gerekend.”

,,Als je ziet hoe hard de meeste renners vandaag in de slotfase die heuvels over knalden, is het een totaal andere ervaring dan drie jaar terug. Ik moet nu alle zeilen bijzetten om een beetje bij te blijven. Dan is het duidelijk dat ik niet om de prijzen zal meedoen. In 2015 was dat trouwens ook niet het geval hoor: nadat ik zeker was van de eindzege in het bergklassement – de Mûr zat die dag vroeg in het parcours – heb ik me laten uitzakken en ben ik redelijk op het gemak naar de meet gefietst. Maar mooi was het wel, die dag.”