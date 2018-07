Voorproefje voor de klimmers

Was de aankomst van de vijfde Touretappe in Quimper al lastig te noemen, donderdag gaan wellicht de klimmers zich al met de strijd om de dagzege en zeker de seconden bemoeien. Op de inmiddels befaamde Mûr-de-Bretagne ligt de finish na een klim van 2 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent. Het is een plek waar in 2011 de Australiër Cadel Evans met een ritzege zijn ambitie om de Tour te winnen onderstreepte. De ‘Muur’ moet dit keer zelfs twee keer worden beklommen. De eerste doorkomst ligt op 16 kilometer voor de finish.

De start van de rit is om 13.25 uur in Brest, het spektakel op de Mûr zal zich afspelen tussen vijf uur en half zes. De Belg Greg Van Avermaet draagt de gele trui, de Slowaak Peter Sagan het groen. Toms Skujins is de eerste Let die zich in een leiderstrui hult: de bolletjestrui.