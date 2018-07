Anderson na marathonpartij in finale Wimbledon

Kevin Anderson staat voor het eerst in de finale van Wimbledon. De 32-jarige tennisser uit Zuid-Afrika was vrijdag in de halve eindstrijd in Londen net wat sterker dan de één jaar oudere John Isner uit de Verenigde Staten. De partij, die liefst 6 uur en 35 minuten duurde, eindigde in 7-6 (6) 6-7 (5) 6-7 (9) 6-4 26-24.

Anderson had in de kwartfinale in een lange vijfsetter al afgerekend met de Zwitserse titelverdediger Roger Federer. In de eindstrijd van zondag speelt de nummer acht van de wereld tegen de Spanjaard Rafael Nadal of de Serviër Novak Djokovic.