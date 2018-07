Deelname Varenhorst aan EK beach onzeker

De deelname van Christiaan Varenhorst aan het EK beachvolleybal is in gevaar. De Nederlander, die een koppel vormt met Jasper Bouter, heeft het vijfsterrentoernooi in de World Tour in het Zwitserse Gstaad met een blessure moeten verlaten. Varenhorst, die vorig jaar met Maarten van Garderen als vierde eindigde op het WK, ging donderdag in de wedstrijd tegen de Venezolanen Carlos Rangel en Jose Gregorio Gomez door zijn enkel.

De Nederlanders speelden de partij nog wel uit, maar besloten vrijdag zich af te melden voor het duel met de Amerikanen Crabb en Gibb in de tweede ronde. Het EK, dat vanaf zondag in Nederland wordt gehouden, begint zondag. Varenhorst en Bouter zijn ingedeeld in poule H in Utrecht en spelen maandag hun eerste wedstrijd.