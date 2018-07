Groenewegen: ik had even tijd nodig

Dylan Groenewegen was de overtuigende winnaar van de massasprint in de zevende etappe van de Tour de France. ,,De start van de Tour was moeilijk. Ik had niet de goede benen, maar het ging daarna elke dag beter”, vertelde hij na zijn sprintzege, die Groenewegen vierde met het vooral in het voetbal bekende gebaar: de vinger voor de mond als antwoord op eerdere kritiek. ,,Ik had even tijd nodig en je ziet wat er gebeurt.”

Groenewegen kwam uit een onmogelijke positie en moest nog heel wat renners passeren. ,,Ik zat achter Alexander Kristoff. Hij zette aan en ik heb gewacht op het juiste moment om erlangs te gaan”, vertelde de ritwinnaar. ,,Ik hoop dat er nu meer ritzeges komen. De benen zijn goed. Vanavond gaan we dit even vieren en dat volgt er morgen hopelijk weer een kans.”

Bij de NOS keek hij nog even terug op zijn ritzege vorig jaar op de Champs-Élysées. ,,Parijs was heel mooi, maar dit jaar was er veel meer druk. Het liep niet in het begin, maar de ‘power’ is weer terug. In de vierde etappe zat ik er al dichtbij, maar was de timing nog niet goed. Iedereen fietst hier op het hoogste niveau, ik in het begin nog niet.”