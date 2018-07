Groenewegen wint zevende etappe Tour

Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit tussen Fougères en Chartres, waarin het peloton lang een wandeltempo aanhield. In de massasprint waren alle toppers paraat. Groenewegen leek even ingesloten te worden, maar sprintte eenmaal bevrijd met overmacht naar de dagzege, voor de Colombiaan Fernando Gaviria en wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije.

Groenewegen won vorig jaar op de Champs-Élysées voor het eerst een Touretappe. Dit jaar had hij al negen overwinningen geboekt, maar winnen in de Tour van 2018 lukte tot vrijdag nog niet. De Belg Greg Van Avermaet behoudt de gele leiderstrui.

Vanaf het begin was duidelijk dat LottoNL-Jumbo geloofde in de kansen van Groenewegen. In de eerste vluchtgroep hadden ploegen als Quick-Step en Bora-hansgrohe, ook met belang om de rit in een massasprint te laten eindigen, een mannetje mee, dus was het de Nederlandse ploeg die het gat naar de koplopers dicht reed. Met de vlucht van Yoann Offredo had het peloton geen moeite. De Fransman van Wanty-Groupe Gobert liep iets meer dan negen minuten weg bij het peloton, dat het toen wel genoeg vond.

Met nog 90 kilometer te gaan, nadat het peloton even in twee stukken was gebroken, was de poging van Offredo tenietgedaan. Zijn landgenoot Laurent Pichon was de volgende die een kansloze poging deed alleen vooruit te blijven. Het ‘wandelende’ peloton vond het best, maar liet de marge uiteraard niet te groot worden. Pichon bereikte als eerste de tussensprint na 168 kilometer, 1.20 na hem won Gaviria het sprintje om de punten voor Sagan. Bij de bonificatiesprint was het peloton weer compleet en kon Van Avermaet 3 seconden pakken.

Alle sprintploegen meldden zich met hun ‘treintjes’ voorin in de laatste kilometers. Groenewegen raakte het wiel van zijn gangmaker Timo Roosen kwijt, maar bleek tussen alle sprinttoppers toch duidelijk de snelste.