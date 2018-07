Honkballers beginnen met winst in Haarlem

De Nederlandse honkballers zijn in Haarlem begonnen met een soepele overwinning op Duitsland. De ploeg van de nieuwe bondscoach Evert-Jan ’t Hoen, die zijn officiële debuut maakte op de bank, zegevierde in het Pim Mulier-stadion met 6-0. Dwayne Kemp liep twee punten binnen, onder meer dankzij een homerun in zijn eerste slagbeurt.

De startende werper Orlando Yntema hield het zeven innings vol op de heuvel. Yntema hoefde maar één honkslag te incasseren.

Oranje won in 2016 de laatste editie van de Haarlemse Honkbalweek, die daarna vanwege gebrek aan financiële middelen ter ziele leek te gaan. Met een nieuwe organisatie en de hulp van tientallen bedrijven kon het prestigieuze honkbalevenement toch een doorstart maken, onder de nieuwe naam Honkbalweek Haarlem.

Bondscoach ’t Hoen heeft het halen van de finale als doel gesteld. Zijn ploeg speelt de komende dagen ook nog tegen Italië, Taiwan, Cuba en Japan.